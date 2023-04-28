ختام الجولة الأولى من تصفيات مجموعة النيل في بطولة BAL

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم الجولة الأولى من مجموعة النيل لبطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، بإقامة مواجهتين جمعت الأولى بين سلاك الغيني وكيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي، أما الثانية فجمعت بين بترو دي لواندا الأنجولي وسيتي أويلرز الأوغندي.

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وحقق كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي الفوز على سلاك الغيني بنتيجة 75-68، في مباراة جاءت مثيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

أما في المباراة الثانية، فنجح

بترو دي لواندا الأنجولي الفوز على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة ٨٩-٧١.

وتحصل جميع الفرق المشاركة في البطولة على راحة غذًا الجمعة، على أن تستأنف المباريات يوم السبت، بمواجهتي فيروفيارو الموزمبيقي أمام بترو دي لواندا الأنجولي، والأهلي أمام سيتي أويلرز الأوغندي.

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