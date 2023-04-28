بوروسيا دورتموند الألماني يمدد عقد ماركو رويس

ياسر رشاد - القاهرة - جدّد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس عقد قائده ماركو رويس،حتى نهاية الموسم المقبل.

كان رويس، المولود في مدينة دورتموند، قد انضم إلى النادي في سن السادسة عام 1995، وسيدخل موسمه الثاني عشر مع الفريق.

وسجل اللاعب 161 هدفا وهو على بعد 16 هدفا من الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة النادي آدي بريسلر.

قال رويس: لازلت أريد تقديم أفضل ما لدي للنادي الذي قضيت فيه أكثر من

نصف عمري، لا يوجد شيء أفضل بالنسبة لي من تسجيل الأهداف أمام أفضل جماهير في العالم وأفضل ملعب بالعالم وأن نحتفل سويا.

وطوال مسيرته الكروية، عانى رويس من الإصابات، والتي أبعدته عن كأس العالم في نسختي 2014 و2022، وكأس أمم أوروبا 2016 و2020.