ترتيب الدوري السعودي بعد فوز اتحاد جدة على الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - حافظ اتحاد جدة على صدارة الدوري السعودي بعد فوزه المثير على الشباب بهدفين لهدف في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.

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عزز اتحاد جدة موقفه على صدارة الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني وتسع نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.

ثنائية اتحاد جدة جاءت بتوقيع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلتي جزاء في الدقيقتين 18 في الشوط الأول والدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وسجل كريستيان جوانكا هدف الشباب في الدقيقة 67 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

ترتيب الدوري السعودي

1- اتحاد جدة في المركز الأول برصيد 59 نقطة.

2- النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

3- الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

4- الهلال في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

5- الفتح في المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

6- التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

7- الطائي في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

8- ضمك في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

9- الاتفاق في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

10- أبها في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

11- الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

12- الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

13- الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

14- العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

15- الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

16- الباطن في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.