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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 27 / 4 / 2023 وهي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه الأعزاء، تتضمن ملخص لأهم ما جاء على مدار اليوم.
المنتخب الأولمبى يلتقى الكونغو وديا بالإسكندرية.. رسميا
يلتقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم مع الكونغو رسميا يوم الأحد المقبل الساعة السادسة مساء باستاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فى المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.