7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 27 / 4 / 2023

يلتقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم مع الكونغو رسميا يوم الأحد المقبل الساعة السادسة مساء باستاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فى المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.