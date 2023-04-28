شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تقديم ملف كامل فى مايو المقبل لاستضافة مصر أمم أفريقيا 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، عن تقدم مصر بطلب رسمى من أجل استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال الكومى خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، إنه سيتم تقديم الملفات الخاصة باستضافة مصر لأمم أفريقيا 2027 يوم 20 مايو المقبل، ومن ثم سيتم استقبال لجنة الفحص من الاتحاد الأفريقى فى شهر يونيو المقبل.

وشدد الكومى على أن مصر قادرة تنظيم أكبر البطولات العالمية، حيث تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى، من حيث الإنشاءات القائمة أو الإنشاءات الجديدة وأبرزها القرية الأولمبية.

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في 2019 في تقديم بطولة أفريقية هي الأفضل بشهادة الجميع من حيث الملاعب والتنظيم والاستضافة المشرفة، وواصل: "لجنة من الاتحاد الأفريقى كاف ستتفقد الإنشاءات الملاعب المصرية في شهر يونيو المقبل".