شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المباراة الودية بين أسوان والسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي على إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمعه اليوم الجمعة بنظيره السكة الحديد، بعد إعلان جدول مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري وتحديد يوم 3 مايو لمواجهة المصري بالدورى.

ومنح الرمادى لاعبى أسوان راحة اليوم الجمعة على أن يعود الفريق للتدريبات غدا السبت ويستمر في معسكره بالقاهرة حتى صباح الثلاثاء، على أن يطير للإسكندرية مساء الثلاثاء ويبيت فيها استعدادا لمواجهة المصري الأربعاء.

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 33 هدفا.

وتعادل فريق أسوان أمس الخميس، مع الترسانة بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا للأرتباطات المقبلة لكل فريق.

سجل هدفي أسوان كلاً من، طلبة محمد ومحمد حمدى ميسى، وحرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة أيمن الرمادى على إشراك فريقين مختلفين على مدار كل شوط لتجهيز اللاعبين.