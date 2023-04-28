الغندور يتحدث عن اقتراب الزمالك من الاحتفاظ بكأس مصر للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب فريق الزمالك للكرة الطائرة" رجال" على غريمه التقليدي الأهلي 3-2، في أول لقاءات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

ونتشر خالد الغندور عبر حسابه فيس بوك "مبروك للزمالك الفوز علي النادي الاهلي في اولي مباريات نهائي كاس مصر".

ويلتقي الفريقان مساء اليوم "الجمعة" في ثاني لقاءات النهائي الذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3".

يحتاج الأبيض إلى فوز وحيد من لقاءين حيث

يتوج الفريق الفائز بمواجهتين من أصل 3 بكأس البطولة.

ويسعة الأحمر إلى الفوز اليوم قبل اللجوء لمباراة فاصلة مساء الأحد المقبل.

المعروف أن الزمالك حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.