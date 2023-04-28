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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ33

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة ، إثارة كبيرة على مستوى النتائج، بعدما تعادل توتنهام مع مانشستر يونايتد واكتسح السيتي ضيفه أرسنال برباعية.

توتنهام يتعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

واختتمت الجولة الـ33 بتعادل مانشستر يونايتد مع توتنهام بهدفين لكل فريق كما شهدت فوز نيوكاسل على إيفرتون برباعية مقابل هدف.

واكتسح مانشستر سيتي ضيفه أرسنال برباعية مقابل هدف

على ملعب الاتحاد ليضيق السيتي الخناق على الجانرز في الصدارة، كما سجل فوزا صعبا على وست هام بهدفين مقابل هدف، وواصل نزيف النقاط بعد خسارته أمام برينتفورد بهدفين دون رد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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