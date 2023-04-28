شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الشمس والزمالك مع سبورتنج فى ثانى جولات حسم لقب سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة مواجهتين مهمتين فى ثانى جولات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، الجارى، والتى تقام على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

يتنافس فى الجولة الثانية الزمالك مع سبورتنج والشمس مع الأهلى، وفى الختام الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج غدا السبت .

توج مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 33/22 فى إطار نهائى كأس مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.