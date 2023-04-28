شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرونى إيتوجا ينتظم فى مران المصرى خلال أسبوعين بعد جراحة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الكاميروني فرانك إيتوجا، مهاجم النادي المصري، في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين، وذلك بعد خضوع الكاميروني لعملية جراحية دقيقة فى العين، بأحد المراكز الطبية المتخصصة، عقب إصابته بانفصال فى الشبكية، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع فريقه السابق أشانتي كوتوكو الغاني قبل انضمامه إلى المصري.

وتسببت إصابة إيتوجا فى انخفاض قدرة اللاعب على الإبصار بإحدى عينيه لنسبة تصل إلى 52%، حيث أجرى اللاعب الجراحة خلال الأيام الماضية، ويتم مناظرته بشكل دوري من قبل طبيبه المعالج قبل انتظامه في المران الجماعي للمصري.

ويستعد المصري لمواجهة نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء غداً السبت، باستاد برج العرب ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة رابطة الأندية المصرية، وكان الفريقان قد تواجها قبل أسبوع في مسابقة الدوري، حيث انتهى اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لعلاج السلبيات التي ظهر بها الفريق خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى السعي لمصالحة جماهير المصري عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل سلبياً مع البنك الأهلي.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.