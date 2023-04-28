شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس الأهلى عبر بوابة الرجاء المغربى قبل مواجهة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك على متابعة مباراة الأهلى والرجاء المغربى المقرر لها غداً السبت في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا،للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الأحمر ودراستها بشكل جيد والعمل على استغلالها.

كما طلب أوسوريو من معاونيه،تجهيز ملف كامل، عن مباريات الأهلى الأخيرة وطريقة لعبه،من أجل التجهيز جيداً لمواجهته خصوصاً أن الكولومبي يعلم جيداً أن موقعة السوبر المقرر لها يوم 5 مايو المقبل ستكون صك عبوره إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء.

من جانبه شدد أوسوريو على أنه يعلم أهمية قوة وصعوبة مباراة الأهلي المقبلة في السوبر، وسيحدد من يشارك في المباراة وفقا لطريقة اللعب في اللقاء، وهو ما دفعه لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في لقاء سيراميكا الماضى بالدورى، خاصة أنه لا يزال يدرس اللاعبين حتى الآن.

وقال:" يتبقى 7 أيام قبل لقاء السوبر، والتدريبات المقبلة هي التي ستحدد من سيشارك في لقاء السوبر وفقا للطريقة التي سيعتمد عليها، والمخاطرة بالنسبة له في عدم الهجوم، والأهم أنه في حالة فقدان الكرة يجب على المهاجمين الضغط والعودة لاستعادتها".

وطالب أوسوريو حسام عبد المجيد بالتركيز من أجل العودة إلى مستواه، مؤكداً له أنه من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق الأبيض التي غنى عنها،كما شدد عليه بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات للعودة للتشكيل الأساسى.

من جانبه أكد الكولومبي أوسوريو على أنه متفائل بمستوى الشباب حسام عبد المجيد ومحمد طارق وسيد عبد الله نيمار، مضيفا أن المزج بين اللاعبين الكبار والشباب سيساعد على خلق فريق قوي ينافس في الفترة المقبلة.