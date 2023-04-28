شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواصل التدريب فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأولمبي تدريباته لليوم الثاني في معسكره المقام بالإسكندرية في الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فى المغرب خلال المدة من 24 يونيو إلى 8 يوليو.

وضم البرازيلي ميكالى قائمة موسعة من اللاعبين استبعد منها لاعبي الأهلي وبيراميدز بسبب ارتباطات أنديتهما في بطولتي إفريقيا وضمت القائمة كلا من: "حراس المرمى: علي الجابري ومحمد نديم ومحمد أحمد، وخط الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد مغربي وعمر فايد ومحمد حمدي وأحمد عيد ومحمد سمير وأحمد سيد عبد النبي وأحمد بهاء، وخط الوسط: محمد حسام بيسو وأحمد يشو ومصطفي سعد ميسي وأحمد فوزي وعماد ميهوب وعربي بدر ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وعبد الغني محمد وعلي زعزع، وخط الهجوم: عبدالرحمن اجويرو وأسامة فيصل وأحمد عاطف قطة.

في نفس السياق، يدرس البرازيلي ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، مع جهازه المعاون تجريب أكثر من طريقة لعب لمنح الفرصة للعناصر الجديدة المنضمة لمعسكر المنتخب، فى أولى محطات الإعداد للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب يونيو المقبل.