شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لـ كولر وكابتن الأهلى اليوم للحديث عن مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر وكابتن الأهلي مؤتمراً صحفياً اليوم ،الجمعة، للحديث عن مباراة الرجاء المغربي المرتقبة اللمقرر لها العاشرة من مساء غداً ، السبت، بالمغرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويشرح المدرب السويسري رؤيته للمباراة التى تُعد إحدى المحطات الهامة في رحلة المارد الأحمر لإستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر اليوم محاضرة هامة بالفيديو مع لاعبي الفريق بفندق الإقامة للحديث عن التعليمات النهائية لهم ومشاهدة ملخص لفريق الرجاء قبل لقاء الغد ، ويستعرض المدرب السويسري مع لاعبيه نقاط القوة والضعف في المنافس المغربي الذي يتطلع لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بالقاهرة.

ويتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة الإبتعاد عن الشحن الجماهيري والإعلامي الذي يصاحب المباراة وينصح لاعبيه بأهمية التعامل الجيد على الصعيد النفسي مع هذه المباراة وشدد لهم على ضرورة بداية المباراة بشكل جيد وعدم إستقبال أهداف لأن هذا هو الطريق الآمن للتأهل بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ، ويرغب المدير الفني في تصحيح الأخطاء التى أرتكبها الفريق خلال مباراة الذهاب بالقاهرة ويأتي في مقدمتها ، الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص أمام مرمى المنافس.