شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتحدى إنبى فى مواجهة مثيرة بـ كأس الرابطة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم الجمعة، نظيره إنبي، على استاد الإسكندرية، في مباراة مثيرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

وتأهل الاتحاد السكندري لربع النهائي على حساب فاركو بركلات الترجيح، وأحرز فاركو الهدف الأول عن طريق 43، فيما أحرز أحمد عادل ميسي هدف التعادل في الدقيقة 48، ومن ثم ضاعف محمد محمود النتيجة في الدقيقة 72، وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة أحرز سوكاري التعادل في الدقيقة 96، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح التي ابتسمت لزعيم الثغر.

بينما نجح إنبي في التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما ليلجأ حكم المباراة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الرابطة المحترفة، وشهدت المباراة في الوقت الأصلي تسجيل محمد ناصر مودي هدف إنبي في الدقيقة 85 وبعد مرور 3 دقائق تعادل كريم حافظ في الدقيقة 88.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.

أسدل الستار على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والذى شهد مفاجآت كبيرة جدا باعتذار النادى الأهلى عن المشاركة ليتأهل المصرى، بالإضافة إلى خروج الزمالك وبيراميدز على يد كل من البنك الأهلى وإنبى.