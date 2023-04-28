شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الأهلى فى السوبر المحلى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تثبيت تشكيل الفريق الأبيض، الذى بدأ به مباراة سيراميكا أمام الأهلى في لقاء السوبر المحلى المقرر له يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

ويرى أوسوريو أن طريقة 4 -1-4-1 الذى خاض بها لقاء سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لا تناسب مباراة الأهلى،خصوصاً أنه اعتمد على هذه الخطة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين ومنحهم الفرصة قبل مواجهة المارد الأحمر.