شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الأهلى فى السوبر المحلى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
ويرى أوسوريو أن طريقة 4 -1-4-1 الذى خاض بها لقاء سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لا تناسب مباراة الأهلى،خصوصاً أنه اعتمد على هذه الخطة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين ومنحهم الفرصة قبل مواجهة المارد الأحمر.
وبدأت المنافسة على كأس السوبر المصرى فى عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذى كان فى أوج تألقه فى هذه الفترة، أما الأهلى فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخى للبطولة برصيد 12 لقبًا وحققت أندية المقاولون العرب وطلائع الجيش وغزل المحلة لقب وحيد للسوبر.
أقيمت بطولة السوبر 19 مرة منذ عام 2001 ، وألغيت مرتين موسمي 2011 / 2010 و2013 / 2012.
تواجه الأهلى والزمالك سبع مرات فى بطولة كأس السوبر المصرى منذ أقيمت للمرة الأولى فى موسم 2001-2002.
وتأخرت المواجهة الأولى بين الأهلى والزمالك فى كأس السوبر المصرى حتى النسخة الثالثة، والتى حقق فيها "المارد الأحمر" الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل السلبى، ويتفوق الأهلى على الزمالك فى سجل مواجهات الفريقين فى كأس السوبر المصرى، حيث حصد "المارد الأحمر" اللقب فى ستة مناسبات مقابل مرتين لصالح "القلعة البيضاء".
الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاهلى بالسوبر المحلى
يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على استاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.
هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.