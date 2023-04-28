وسائل إعلام: الزمالك يدرس الانسحاب من السوبر المصري أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن نادي الزمالك يدرس الانحساب من بطولة كأس السوبر المصري، في المباراة المقرر إقامتها الشهر المقبل بدولة الإمارات.

ومن المقرر إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الخامس من مايو المقبل، على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي نسخة موسم 2021 - 2022.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر داخل نادي الزمالك تأكيده أن هناك تفكيرًا داخل أروقة القلعة البيضاء بالانسحاب من بطولة السوبر المصري.

وأضاف المصدر أن التفكير داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بالانسحاب من مسابقة كأس السوبر بسبب عدم إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشددًا أن حتى هذه اللحظة لم تستقر الإدارة على قرار نهائي.

وفي نتصف أبريل الجاري، أعلن اتحاد الكرة المصري إيقاف اللاعب محمود كهربا لـ12 مباراة إلى جانب عقوبة مالية تقدر بمليون جنيه، بعد قرار لجنة الانضباط على خلفية سلوك اللاعب في مباراة الزمالك والأهلي بقمة الدوري في الأسبوع الـ14 والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بنتيجة 3-0.

من جانبه، قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، إن من حق اللاعب تقديم استئنافًا على قرار إيقافه، وإذا تم ذلك سيتم إيقاف عقوبته مؤقتًا لحين نظر لجنة الاستئناف في عقوبة اللاعب وإصدار العقوبة نهائيًا.

وشهدت الساعات الماضية رغبة من جانب أشخاص مقربة من نادي الزمالك بضرورة الانسحاب من مسابقة كأس السوبر، مثل أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة الفنية في القلعة البيضاء، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" إنه يتمنى انسحاب ناديه من خوض لقاء السوبر.

يشار إلى أن مباراة السوبر ستقام بين الزمالك باعتباره بطلاً لمسابقة الدوري، والأهلي الفائز مؤخرًا بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بنتيجة (2-1).