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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل جنوب أفريقيا لمواجهة جالانتس فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ووصلت البعثة إلى جوهانسبرج بعد 10 ساعات طيران على متن رحلة خاصة، وتنتقل البعثة بالحافلات إلى مدينة روستنبرج فى رحلة مدتها ساعتين للمدينة التي تقام بها المباراة.
وانتهت مباراة الذهاب والتى جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوى، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
وتقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء الأحد المقبل "طبقا للتوقيت الصيفي"، على استاد رويال بافوينج في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، وهو الملعب الذي يتسع لقرابة 45 ألف متفرج.
ويدير المباراة طاقم حكام من بقيادة الجابونى بيير أتشو، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول، والجابوني بوريس ديستوجا المساعد الثاني، والكونغولي جيسي مفوتو الحكم الرابع، وعلى تقنية الفار بن براهام لاحلو من الجزائر حكم الفيديو الرئيسي، ومواطنه موقران جوراري حكم الفيديو المساعد.
ويراقب المباراة جون سينتسو من ليسوتو، ويراقب الحكام علي محمد أحمد من الصومال، والمنسق العام هيلي زافيمانجا من مدغشقر، والمنسق الأمني جيفرز سيزار من سيشيل.