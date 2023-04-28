شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه اليوم للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى تدريباته، اليوم الجمعة، ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير اليوم ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق للقاء.

وتقرر تأجيل مواجهة الإسماعيلى مع الزمالك بقمة الأسبوع الــ27 إلى يوم 13 مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية.

كما تحدد لقاء الإسماعيلى مع بيراميدز ضمن مؤجلات الأسبوع الــ24 من بطولة الدورى العام يوم 9 مايو على أن يتم تأجيلها حال تأهل بيراميدز لنصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بينما سيواجه الدراويش منافسه البنك الأهلى يوم 17 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولى لحساب الأسبوع الــ28 من مسابقة الدورى المحلى.

فيما يلتقى الإسماعيلى فريق حرس الحدود يوم 21 مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ29 من مسابقة الدورى المحلى.