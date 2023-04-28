موعد مباراة الاهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي، مساء غدًا السبت، والتي ستجمع بينهما على ملعب مركب محمد الخامس في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الدولي، بهدفين نطيفين، سجلهما محمد عبدالمنعم، وحمدي فتحي، ليضع المارد الأحمر في المقدمة، قبل مباراة الإياب الصعبة بالمغرب.

موعد مباراة الاهلي والرجاء

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المغرب، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم

بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي في مباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء مران الأهلي الأخير والذي ينطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي يستضيفها ملعب محمد الخامس مساء غدٍ السبت، لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة.