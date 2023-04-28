عبد الرزاق حمدالله الأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يعد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة هو اللاعب الأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء في الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين.

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وقاد عبد الرزاق حمد الله فريقه اتحاد جدة لتحقيق لفوزًا صعبا على الشباب في الجولة 24 من دوري روشن السعودي بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء.

ورفع عبد الرزاق حمد الله رصيده من الأهداف إلى 18 هدفًا هذا الموسم ليعود إلى صدارة الهدافين في الدوري السعودي متساويًا مع أوديون إيجالو مهاجم الهلال.

أهداف عبد الرزاق حمد الله من ركلات جزاء

وسجل عبد الرزاق حمد الله هدفين من ركلتي جزاء في مباراة اتحاد جدة والشباب ليصل إلى 8 أهداف من ركلات جزاء في الموسم الحالي من الدوري السعودي.

ويتصدر عبد الرزاق حمد لله قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء هذا الموسم برصيد 8 أهداف ويأتي خلفه كريستيان جوانتشا لاعب الشباب برصيد 5 أهداف بينما يحتل كرستيانو رونالدو المركز الثالث في القائمة برصيد 4 أهداف من ركلات جزاء.