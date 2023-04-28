أحمد حجازي ثاني أقل لاعبي اتحاد جدة تقييمًا أمام الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - حصل الدولي المصري أحمد حجازي على ثاني أقل تقييم من لاعبي اتحاد جدة في مباراة الشباب والتي انتهت بفوز النمور بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 24 من الدوري السعودي.

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وشارك المدافع أحمد حجازي في جميع دقائق مباراة اتحاد جدة والشباب والتي استمرت لمدة 110 دقيقة بعدما احتسب الحكم 13 دقيقة وقت بدل ضائع.

أرقام أحمد حجازي في مباراة اتحاد جدة والشباب

تسبب أحمد حجازي في ركلة جزاء لصالح الشباب أضاعها بودابينزا انبرى في الدقيقة

90 من المباراة، وفقد المدافع المصري الاستحواذ على الكرة 6 مرات كما أرسل 3 كرات طويلة صحيحة من أصل 7 كرات طويلة.

وأكمل حجازي 27 تمريرة منها 23 تمريرة صحيحة بدقة 79 % كما شتت الكرة 4 مرات ومنع المنافس من التسديد مرتين ليحصل في النهاية على تقييم 6.4 من 10 من موقع "سوفا سكور".