شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 30 عاماً.. فرنسا تستضيف أول بطولة اسكواش فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن عودة البطولات الكبرى إلى العاصمة الفرنسية باريس، وبالتحديد أمام برج إيفل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1994، حيث من المقرر أن تستضيف فرنسا أول بطولة اسكواش بفئة البلاتينيوم في الموسم الجديد 2023-2024، وذلك خلال الفترة بين 27 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبل.

وتقام المنافسات في قصر طوكيو - أحد أكبر مراكز الفن المعاصر في أوروبا، حيث يستضيف بطولة باريس والتي ستضم 96 لاعباً من أبرز لاعبي الاسكواش في العالم من الرجال والسيدات، يتنافسون على الكؤوس الفضية في ظل برج إيفل الشهير.

تعد بطولة باريس أول حدث رئيسي لرابطة المحترفين PSA World Tour يقام في فرنسا منذ بطولة فرنسا المفتوحة 1994، وسيكون الفرنسيان فيكتور كروين وميليسا ألفيس المصنفين الأول والثاني من أبرز عوامل الجذب للجماهير الفرنسية خلال تلك البطولة، بينما من المتوقع أن يكون دييجو إلياس ونوران جوهر المصنف الأول عالمياً من بين المتنافسين الرئيسيين على الكأس.

من جانبه، قال أليكس جوف ، الرئيس التنفيذي لـ PSA: "يسعدنا أن نعيد بطولات PSA World Tour إلى فرنسا للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، فرنسا لديها تاريخ غني في الاسكواش ، مع العديد من المصنفين الأوائل في العالم ، وأبطال العالم والفائزين الرئيسيين باللقب - مثل جريجوري جوتييه ، وتيري لينكو ، وكاميل سيرم - الذين ينتمون إلى فرنسا.

أضاف: "إن إحضار أفضل لاعبي العالم إلى باريس - إحدى المدن الرائدة في العالم للفنون والثقافة والرياضة - أمر مثير للغاية ونحن نتطلع إلى بدء موسم 2023-24 PSA World Tour مع إثارة كبيرة."