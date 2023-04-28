شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو المدير الفنى للبنك الأهلى يحاضر فى دورة الرخصة A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى، اليوم، بابا فاسيليو المدير الفنى للبنك الأهلى محاضرة فنية على المدربين المشاركين فى دبلومة الرخصة A.

نيكوديموس بابافاسيليو هو مدرب كرة قدم قبرصى ولاعب خط وسط دولى سابق، ويشغل حاليًا منصب المدير الفنى لنادى البنك الأهلى المصرى فى الدورى المصرى الممتاز، وهو أول لاعب قبرصى يلعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وحرص الدكتور جمال محمد على مدير ادارة المدربين على الاستفادة من خبرات المديرين الفنيين الأجانب العاملين بمصر وقد شارك في الكورس الثاني من قبل كل من فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول وميكالي مدرب المنتخب الأولمبي وليوناردو المعد البدني المنتخب الأولمبي في إلقاء المحاضرات بالرخصة التدريبية الافريقية A.

وتتضمن محاضرة اليوم تطبيقات على تنفيذ الجوانب الخططية الهجومية والدفاعية ويستمر الكورس الثالث حتى يوم الاثنين المقبل، ويعتمد الدكتور جمال محمد على أسلوب التدريس السائد بنظام فرق العمل وحلقات المناقشه والمباريات الادارية بين المتدربين واسلوب دراسة الحالة.











