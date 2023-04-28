البنك الأهلى يُجهّز محمود بسيونى لتعويض غياب أسامة إبراهيم أمام سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - يجهز القبرصى بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الاهلى محمود بسيونى للمشاركة في التشكيل الاساسى لتعويض غياب أسامة إبراهيم المصاب أمام سيراميكا ضمن مباريات دور الثمانية من عمر بطولة كأس الرابطة .

يغيب أسامة إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلى عن مواجهة سيراميكا المقبلة عقب الإصابة بشد في وتر العضلة الخلفية أثناء المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى و التي أنتهت بالتعادل السلبى .

إدارة نادي البنك الأهلي، رصدت مكافات خاصة للاعبين ، من أجل تحفيزهم للفوز بكأس رابطة الاندية المصرية المحترفة، وتسجيل اول بطولة للنادي .

ويستعد فريق البنك الاهلى لمواجهة سيراميكا في الدور ربع النهائى لبطولة كأس رابطة الاندية المحترفة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وطالب بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلى، من اللاعبين التركيز في مباراة سيراميكا عقب التعادل مع المصري البورسعيدي في بطولة الدوري، كما حرص علي تدريب اللاعبين علي ركلات الجزاء الترجيحية تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إليها.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة المصري والبنك الأهلي التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب.