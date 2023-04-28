شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستطلع موقف المصابين فى المصرى قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن تقريراً طبياً مفصلاً، عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق، وذلك لتحديد موقفهم بشكل نهائى من مباراة الإسماعيلى المقرر لها غداً السبت فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وكان المصرى قد تأهل لهذا الدور بعد انسحاب الأهلى من البطولة فى دور الـ16.

ويعانى النادى المصرى من عدة إصابات ضربت صفوف الفريق، بعد إصابة عبده يحيى بالتهاب فى عضلات البطن، وزياد كمال والذى يعانى من تمزق فى العضلة الأمامية، وحسام جريشة والذى يعانى من شد فى وتر العضلة الضامة، بالإضافة لخضوع فرانك إيتوجا لجراحة دقيقة فى العين.

ويسعى الجهاز الفنى للمصرى إلى لمصالحة جماهير المصرى عقب الهزيمة أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل سلبياً مع البنك الأهلى، ومنح حسام حسن تعليمات صارمة لجميع اللاعبين بالالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية داخل الملعب حتى لا تتكرر أخطاء مباراة الدوري أمام الإسماعيلي.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء غد السبت، باستاد برج العرب ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة رابطة الأندية المصرية، وكان الفريقان قد تواجها قبل أسبوع في مسابقة الدوري، حيث انتهى اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.