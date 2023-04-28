شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يعود إلى القاهرة لاستكمال رحلة التأهيل من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادى فيوتشر والمنتخب الوطنى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى القاهرة، قادماً من الدوحة بعد انتهاء الجزء الأول من البرنامج التأهيلى له فى قطر، وذلك للتعافى من إصابة الركبة التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة خلال مشاركته مع فريقه.

وفضل فيوتشر سفر عمر كمال إلى قطر لبدء البرنامج التأهيلى للتعافى من إصابة القطع فى الرباط الخارجى للركبة، وذلك لاستعادة جهود اللاعب فى أقرب وقت.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد خاض 18 مباراة مع فيوتشر قبل تعرضه للإصابة، حيث نجح فى تسجيل 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً لزملائه بالفريق.

ويعتبر نجم فيوتشر من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها على ماهر المدير الفنى للفريق، كما نجح عمر كمال فى حجز مقعد أساسى بين صفوف منتخب الفراعنة خلال الفترة الماضية بعد تطور مستواه مع فريقه.

ويستعد فيوتشر لمواجهة حرس الحدود، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتى يحمل فيوتشر لقبها عن النسخة الأخيرة.

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.