شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يختار 22 لاعباً فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الاسماعيلى 22 لاعباً لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة

وضمت القائمة كل من : "محمد فوزي ، محمد كوكو ، احمد عادل عبد المنعم ، محمد هاشم ، عماد حمدي ، محمد دسوقي ،عصام صبحي ، محمد نصر ، باهر المحمدي ،محمد الشامي ، احمد مدبولي ، كريم عرفات ،صالح جمعه ، محمد حسن ، عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي ، كريم الديب ، محمود الشبراوى،محمد عبد السميع ، فراس شواط ، سيرچي اكا ،ياو انور".

وتقرر تأجيل مواجهة الإسماعيلى مع الزمالك بقمة الأسبوع الــ27 إلى يوم 13 مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية.

كما تحدد لقاء الإسماعيلى مع بيراميدز ضمن مؤجلات الأسبوع الــ24 من بطولة الدورى العام يوم 9 مايو على أن يتم تأجيلها حال تأهل بيراميدز لنصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بينما سيواجه الدراويش منافسه البنك الأهلى يوم 17 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولى لحساب الأسبوع الــ28 من مسابقة الدورى المحلى.

فيما يلتقى الإسماعيلى فريق حرس الحدود يوم 21 مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ29 من مسابقة الدورى المحلى.