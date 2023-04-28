«أنا مش حنفي».. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من الانسحاب أمام الأهلي في السوبر

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقفه بشأن الانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري في الخامس من مايو المقبل بدولة الغمارات.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "الشكل أصبح سيء، والأهلي لم يكن بهذا الشكل سواء في عهد محمود طاهر أو مرتجي أو صالح سليم والمجلس الحالي أشعل النار في دولاب مبادئ الأهلي".

وأضاف رئيس الزمالك: "في كل مباراة تحدث مشكلة في كرة السلة أو اليد ولكني أبارك لأولادي في الكرة الطائرة ولدينا اليوم مباراة هامة".

وواصل: "الناس تطالبني بالانسحاب من كأس السوبر ولكن مع احترامي للجمهور إذا قررت الانسحاب فذلك معناه أنه لا يوجد نادي والجمعية العمومية انتخبت المجلس الحالي لأننا مؤسسة ونأخذ القرارات المناسبة لصالح النادي".

وتابع مرتضى: "بلدي رقم واحد وأنا لا أخاف من أي شخص سوى الله، ومن يقول عني إنني (حنفي) فأقول له إنني من قبل انسحبت من لقاء مصر المقاصة والقمة أمام الأهلي، وتمسكت بقراري (وأنا مش حنفي)"، بحسب ما نقل موقع "بطولات".

وأكمل: "وذلك ليس معناه أنني سأنسحب أو لا ولكني أرد عن من يتهمني كوني (حنفي) وأعود في كلمتي، وأنا لم أصبح رجل دولة، خاصة عقب خروجي من السجن منذ وقت قريب".

وقال رئيس نادي الزمالك: "أبارك لفريق الكرة الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا والأداء الجيد للفريق مع المدرب الجديد ولكني لم أرى أي إشادة بدور أمير مرتضى رغم كونه هو من تعاقد معه".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته بالقول: "اللجنة الفنية لم يكن لها دور في اختيار أوسوريو واللجنة اختارت التعاقد مع المدرب الألماني الذي هرب قبل اتمام التعاقد، وكذلك المدرب الإسباني الذي لم يرد عليهم، وأقول ذلك لكي لا يركب أي شخص على الموجة".