عقوبات رادعة.. ماذا لو انسحب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا لحسم موقف الفريق الأبيض من المشاركة في كأس السوبر المصري أمام الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات يوم الخامس من مايو المقبل.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن مرتضى منصور رئيس النادي، وجَّه الدعوة لمجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ بعد 48 ساعة، وتحديدا يوم الأحد المقبل الموافق 30 إبريل الحالي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي قبل مباراة السوبر.

ويخوض الزمالك مباراة السوبر المصري بصفته بطلا للدوري الممتاز نسخة الموسم الماضي للمرة الـ14 في تاريخه، فيما يلعب الأهلي بصفته بطلا لكأس مصر بعد تتويجه باللقب في إبريل الجاري على حساب بيراميدز.

هل ينسحب الزمالك؟

كشفت تقارير صحفية سببين وراء الانسحاب المزعوم للزمالك من السوبر المصري، وهما قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بوقف إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي، بعد استئناف النادي الأحمر على قرار لجنة التظلمات.

وكانت لجنة التظلمات قد قررت معاقبة محمود كهربا بالإيقاف لمدة 12 مباراة، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة القمة السابقة بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت خلال شهر يناير الماضي، حيث احتفل اللاعب بألفاظ خادشة للحياء مع جماهير فريقه عقب الفوز 3-0.، وفقا لموقع "العين" الإخباري.

وعن السبب الثاني، أشارت التقارير الصحفية إلى إسناد مباراة السوبر إلى الحكم المصري محمود البنا، دون اللجوء إلى حكم أجنبي لإدارة اللقاء.

وفي وقت سابق، فجَّر أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالنادي، حالة من الجدل بشأن إمكانية الانسحاب من المباراة المرتقبة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال ميدو: "توقعي أن الزمالك سينسحب من مباراة السوبر، أتمنى ألا يكون انسحاب الزمالك مجرد تهديد، أتمنى الانسحاب من السوبر مهما كانت العواقب، فما يحدث من المسؤولين عن الكرة في مصر فضيحة في حقهم".

وتابع: "أتمنى أن ينسى كل الزمالكاوية خلافاتهم في الوقت الحالي ويدعمون قرار المجلس في حالة الانسحاب.. الزمالك ليس ناديا صغيرا حتى ينبطح المسؤولون عن الكرة هذا الانبطاح في بلد لها تاريخ كبير في كرة القدم مثل مصر".

عقوبة الانسحاب

كشف الإعلامي مدحت شلبي، خلال تقديم برنامجه عبر فضائية "أون تايم سبورت"، أنه ستكون هناك عقوبات قوية تنتظر الزمالك حال انسحابه من كأس السوبر المصري.

ووفقا للائحة العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة، فإنها تنص على حرمان الفريق المنسحب من كأس السوبر عامين من المشاركة بالبطولة، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

كما تنص المادة 64 من لائحة المسابقات لاتحاد الكرة، على أنه في حالة اعتذار بطل الدوري عن عدم المشاركة في السوبر، سيشارك بدلا منه وصيفه، ثم بالترتيب.

وفي حالة انسحاب الزمالك، سيشارك بيراميدز وصيف بطولتي الدوري والكأس، أمام الأهلي في السوبر المصري.