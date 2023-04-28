شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج التغذية فى الأهلى قبل لقاء الرجاء فى المغرب بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية بفريق الكرة بالنادي الأهلي برنامج خاص للاعبين قبل مواجهة الرجاء المغربي مساء غدٍ السبت فى إياب الدور ربع النهائي من دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أن برنامج التغذية الخاص باللاعبين تم وضعه بناءً على التحاليل والقياسات التي خضع لها اللاعبون ووفقًا لحاجة كل لاعب بنسب معينة من الڤيتامينات والمعادن التي تساعد على تقليل فرص التعرض للتقلصات العضلية خاصة مع تلاحم المباريات في الفترة الأخيرة، وكشف عن أن هناك بعض المشروبات التي تساعد في عملية تنشيط المناعة الطبيعية والتي بدورها تعتبر ذات أهمية كبيرة في التغذية العلاجية.

ويخوض الأهلي مساء اليوم ، الجمعة، مرانه الأخير استعداداً لمباراة الرجاء المغربي بملعب الأخير في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقتصر مران اليوم على بعض تدريبات بدنية وبعض الجمل السريعة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بجانب بعض التعليمات للاعبي الأهلي قبل لقاء الغد المُرتقب الذي يتطلع فيه المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تضمن له التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية وعبور "مطب" الرجاء الذي يُعد أحد المنافسين الأقوياء على اللقب الأفريقي في النسخة الحالية .

ويسمح الجهاز الفني للفريق لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة قبل إنطلاق مران اليوم حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويخطط مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاستمرار اللعب بثلاثة لاعبين فى منطقة وسط الملعب خلال مباراة فريقه ضد الرجاء المغربى غدا السبت، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل تأمين منطقة المناورات وتخفيف الضغط المتوقع على لاعبي الخط الخلفي.

وشهدت مباراة الذهاب مشاركة ثلاثة لاعبين في منطقة الوسط وهم عمرو السولية ومروان عطية وأليو ديانج، بينما تشهد مباراة العودة غياب عمرو السولية للإصابة.