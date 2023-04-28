شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى محاضرة فيديو للاعبين في السادسة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الجمعة بمقر إقامة بعثة الفريق بالمغرب.

ويحاضر كولر لاعبي الفريق بالفيديو؛ لشرح بعض النقاط الفنية المهمة حول مباراة الغد أمام الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاهلى قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

ويقام مران الاهلى في العاشرة من مساء اليوم (بتوقيت القاهرة)، وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأول من المران وفق اللوائح المنظمة للبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها العاشرة من مساء غدٍ السبت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.