شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الطاولة ببطولة كأس أفريقيا فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب تنس الطاولة رجال وسيدات قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة كأس أفريقيا، والتى تقام فى كينيا فى الفترة من 4 إلى 6 مايو المقبل، وتضم القائمة 6 لاعبين مقسمين إلى 3 لاعبين و3 لاعبات، حيث تضم كل من محمد البيلي، يوسف عبد العزيز، عمر عصر، على مستوى الرجال، ودينا مشرف، هنا جودة، مروة الهضيبي على مستوى السيدات.

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة التصنيف العالمى للناشئات تحت 17 سنة، وفقا للاتحاد الدولى للأسبوع الـ11 خلال العام.

وتوجت هنا جودة بلقب العربية للأندية الشهر الماضى، التى أقيمت داخل صالة استاد القاهرة بعد الفوز على عالي البحريني بنتيجة 3-2، مؤكدة أن الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل التركيز الشديد من اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني التي كان لها دور في حسم البطولة، خاصة أن ذلك يمنح دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات.

وودعت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة والنادى الأهلى بطولة تونس الدولية للناشئين والناشئات فى تنس الطاولة بعد الخسارة في ربع النهائي بمنافسات تحت 19 سنة.