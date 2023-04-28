شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد الإسكندرية يستضيف ودية المنتخب الأوليمبي مع الكونغو الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام المباراة الودية للمنتخب الاوليمبي لكرة القدم مع الكونغو يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء باستاد الإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وانتظم المنتخب الأوليمبي أمس فى معسكره بالإسكندرية وخاض تدريبه الأول تحت قيادة جهازه الفني المكون من : البرازيلي ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركى مدرب الحراس وليوناردو مدرب الاحمال ومحمود حرب المدير الإداري ومساعده عمرو سليمان وخالد سرحان المترجم والجهاز الطبي بقيادة د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيى وإصابات الملاعب ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل وبيدرو محلل الاداء .

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من :

فى حراسة المرمى: على محمد يحيى الجابري ، محمد جميل محمد نديم ، محمد أحمد السيد عبده.

وفى خط الدفاع: حسام عبدالمجيد عبدالسلام ، محمد طارق ، حاتم محمد سكر ، محمد محمد هيثم عدنان ، محمد حمدي، أحمد عيد ، عمر فايد «المقاولون العرب»، محمد سعد سمير، أحمد بهاء ، أحمد السيد عبدالنبي .

وفب خط الوسط: محمد حسام بيسو ، أحمد عبدالرحيم حلمي إيشو ، مصطفى سعد شلبي عبدالله، عماد ميهوب قرني ، أحمد فوزي محمد عطية ، عربي بدر ، محمد محمد شحاتة، عبدالغني محمد رضوان ، محمود جهاد ، على محمود زعزع .

وفي خط الهجوم: أحمد عاطف قطة ، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل .