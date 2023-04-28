شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يهدد المقصرين بالاستبعاد فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد التونسى معين الشعبانى المدير الفني لفريق سيراميكا المقصرين في الفريق بالتجميد، والاستبعاد بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وكان أخرها الخسارة أمام الزمالك بهدف نظيف ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحذر الشعبانى لاعبى سيراميكا من الاستهتار،مؤكداً لهم أن المقصر لن يكون له مكان في الفريق وذلك بعد مقاطعة الانتصارات في أخر 6 مباريات بالدورى المصرى الممتاز واحتلال الفريق المركز الحادى عشر في جدول التريتب برصيد 30 نقطة.

ووعد لاعبو سيراميكا مديرهم الفني بتصحيح المسار في الفترة المقبلة،وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح،خصوصاً أن سيراميكا يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات العالية،القادرين على صنع الفارق وانتشال الفريق من كبوة النتائج السلبية.

وينتظر لاعبو سيراميكا مواجهة البنك الأهلى المقرر لها في الخامسة ونصف بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولى،ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المخترفة للفوز،والصعود إلى الدور المقبل للحصول على دفعة معنوية.

في سياق مختلف أكد سيف الله الحصني المدرب العام لفريق سيراميكا أن مباراة الزمالك كانت صعبة، مضيفا أن فريقه خلق العديد من الفرص ولم ينجح في استغلالها،مضيفاً:"التوفيق غاب عن اللاعبين في مباراة الزمالك، وهذا عانى الفريق منه في المباريات السابقة، خاصة وأن الفريق حقق 6 تعادلات".

وفيما يخص تأثر سيراميكا بغياب أحمد ياسر ريان قال المدرب العام :" جميع لاعبي الفريق على مستوى فني جيد، وغياب أحمد ياسر ريان مؤثر ولكن الفريق يغيب عنه التوفيق في المباريات الأخيرة مثل لقاء الإسماعيلي ومباراة الزمالك".

وتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.