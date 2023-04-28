شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اليوم الثانى لمنافسات الاسكيت بكأس العالم لرماية الخرطوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الجمعة على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تقام في مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وتقام اليوم منافسات اليوم الثاني في مسابقة الإسكيت 50 متر للرجال والسيدات، من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، على أن تستكمل منافسات الإسكيت في يومها الثالث غدا السبت في المراحل النهائية قبل النهائى والنهائى.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية،ان المنافسات شهدت قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال والسيدات مؤكدا أن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في اليوم الأول والثاني.

وأضاف حسني ان الاتحاد المصري يسخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن مصر تشارك بكل قوة وبعدد كبير من الرماة من أجل المنافسة والسيطرة على المراكز الأولى.

وشدد حسني، على أن الاتحاد المصري للرماية جدد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي في قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.