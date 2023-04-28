شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة طائرة الأهلى والزمالك فى ثانى مباريات نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك، في ثاني مواجهات نهائي كأس مصر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة النادي اتحاد الشرطة، ويدخلها الأهلي بحثا عن الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويعقد محمد مصيلحي المدير الفني محاضرة للاعبين قبل التوجه إلى الصالة التي تستضيف المباراة من أجل التأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة باللقاء.

وكان الأهلي قد خسر المواجهة الأولى مع الزمالك أمس الخميس بنتيجة شوطين مقابل ثلاثة أشواط، ويسعى للفوز في مباراة اليوم من أجل خوض مواجهة ثالثة فاصلة على اللقب.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية