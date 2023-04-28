شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباريات ربع نهائى بطولة كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم خروج الزمالك وبيراميدز من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وإعتذار الأهلي عن المشاركة في النسخة الحالية من البطولة ، إلا أن مبارياتها تحظى بإهتمام قطاع كبير من جمهور الكرة المصرية مع الإستعداد لبدء منافسات دور ربع النهائي في البطولة التى يحمل لقبها نادي فيوتشر ، ونستعرض في التقرير التالي ، أهم المعلومات عن ربع نهائي البطولة .

س: متى ينطلق الدور ربع النهائي لبطولة رابطة الأندية المحترفة؟

ج: ينطلق بمباراة الاتحاد السكندري مع إنبي في الثامنة من مساء اليوم ،الجمعة ،على استاد الإسكندرية.

س: كيف تأهل الاتحاد وأنبي لربع النهائي البطولة؟

ج: تأهل الاتحاد السكندري لربع النهائي على حساب فاركو بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2 ، كما نجح إنبي في التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

س: ما هي الأندية التى تأهلت لربع نهائي كأس الرابطة؟

ج:تأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.

س: ماذا عن مباريات ربع نهائي البطولة ومواعيدها؟ج: بخلاف مباراة الإتحاد وانبي الليلة ، سيلعب الاسماعيلي مع المصري غداً فيما تُختتم بعد غد ، الأحد، منافسات ربع النهائي بمباراتي فيوتشر مع حرس الحدود والبنك الأهلي مع سيراميكا.

س : ماذا عن موقف الأهلي والزمالك وبيراميدز في هذه البطولة؟

ج: دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة شهد مفاجآت كبيرة جدا باعتذار النادى الأهلى عن المشاركة ليتأهل المصرى، بالإضافة إلى خروج الزمالك وبيراميدز على يد كل من البنك الأهلى وإنبى.