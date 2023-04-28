شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلى جاهز لمباراة الرجاء..واللاعبون لديهم خبرة المواجهات الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة الرجاء المغربي والتي تجمع الفريقين غدًا في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك حالة تركيز شديدة بين الجميع؛ من أجل الفوز والتأهل للدور النصف النهائي.



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أنه سعيد بالأجواء والاستقبال المميز في المغرب، وإقامة المباراة وسط حضور جماهيري كبير، مشيرا إلى أن فريق الرجاء منافس قوي ويملك جمهورا كبيرا.



وأكد «كولر» على أن الأهلي مازال أمامه شوط ثانٍ قوي في المغرب، ولاعبو الفريق يملكون خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات.



وألمح كولر إلى أن الأهلي لا يشعر بأي قلق على الإطلاق، والجميع ينظرون للأمام، ولا أحد يتوقف عند نتيجة مباراة، مؤكدا أن أداء الفريق يتطور باستمرار؛ بدليل النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.



وشدد المدير الفني للأهلي على أن غياب بعض العناصر؛ بسبب الإصابة لا يمثل قلقًا للجهاز الفني، في ظل امتلاك قائمة من اللاعبين المميزين، وتقارب مستويات الجميع يسهل تعويض الغيابات التي تطول الفريق.