شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 28 / 4 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

بعثة بيراميدز تصل جنوب أفريقيا لمواجهة جالانتس فى الكونفدرالية.. صور

وصلت بعثة فريق نادى بيراميدز إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة مارومو جالانتس، فى إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران الليلة استعدادا للرجاء

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الختامى بالمغرب اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

أوسوريو يرفض تثبيت تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى السوبر

يرفض الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تثبيت تشكيل الفريق الأبيض،الذى بدأ به مباراة سيراميكا أمام الأهلى في لقاء السوبر المحلى المقرر له يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

لأول مرة منذ 30 عاماً.. فرنسا تستضيف أول بطولة اسكواش فى الموسم المقبل

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن عودة البطولات الكبرى إلى العاصمة الفرنسية باريس، وبالتحديد أمام برج إيفل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1994، حيث من المقرر أن تستضيف فرنسا أول بطولة اسكواش بفئة البلاتينيوم في الموسم الجديد 2023-2024، وذلك خلال الفترة بين 27 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبل.

بابا فاسيليو المدير الفنى للبنك الأهلى يحاضر فى دورة الرخصة A

يلقى، اليوم، بابا فاسيليو المدير الفنى للبنك الأهلى محاضرة فنية على المدربين المشاركين فى دبلومة الرخصة A.

عمر كمال عبد الواحد يعود إلى القاهرة لاستكمال رحلة التأهيل من الإصابة

عاد عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادى فيوتشر والمنتخب الوطنى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى القاهرة، قادماً من الدوحة بعد انتهاء الجزء الأول من البرنامج التأهيلى له فى قطر، وذلك للتعافى من إصابة الركبة التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة خلال مشاركته مع فريقه.

حمزة الجمل يختار 22 لاعباً فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة المصرى البورسعيدى

اختار حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الاسماعيلى 22 لاعباً لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة