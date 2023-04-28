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رئيس اتحاد اليد: باستور مدرب عالمى من الطراز الأول فى كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد أن الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى الجديد للمنتخب مدرب عالمى من الطراز الأول فى اللعبة . 

 

وقال الأمين خلال المؤتمر الصحفى لتقديم باستور لوسائل الإعلام ، إن التعاقد مع باستور جاء بناءا على التخطيط و العلم لكى يضيف  للفراعنة و يستكمل سلسلة إنجازات اليد بعد الوصول للمربع الذهبى فى الأولمبياد . 

 

و أشار الأمين خلال المؤتمر، ان منتخب اليد يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ، يستطيعون مساعدة المدير الفنى لتحقيق أحلام كرة اليد .

 

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المصرى كلا من : خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى المدرب العام ومانويل سييرا مدرب حراس المرمى.

تقديم باستور
تقديم باستور

مؤتمر تقديم باستور
مؤتمر تقديم باستور

 

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