شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعالج أزمة إهدار الفرص فى المصرى استعدادا لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص والتعامل مع اللمسة الأخيرة من مهاجمي الفريق البورسعيدي، وذلك قبل مباراة الإسماعيلي المقرر لها غداً السبت في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وكان المصري قد تأهل لهذا الدور بعد انسحاب الأهلي من البطولة في دور الـ 16.

ومنح حسام حسن تعليمات خاصة لمهاجمي الفريق بضرورة التركيز على اللمسة الأخيرة واستغلال كل فرصة تتاح لهم أمام المرمى، خاصة في ظل حالة الاستفاقة التي يعيشها النادي الإسماعيلي مؤخرا وتمسكه بالفوز لتحسين أوضاعه ومصالحة جماهيره.

ويسعى الجهاز الفني للمصري إلى لمصالحة جماهير المصري عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل سلبياً مع البنك الأهلي، ومنح حسام حسن تعليمات صارمة لجميع اللاعبين بالالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية داخل الملعب حتى لا تتكرر أخطاء مباراة الدوري أمام الإسماعيلي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء غداً السبت، باستاد برج العرب ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة رابطة الأندية المصرية، وكان الفريقان قد تواجها قبل أسبوع في مسابقة الدوري، حيث انتهى اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.