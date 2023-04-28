شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى والسفير الإسبانى ووزير الرياضة يشهدون مؤتمر تقديم باستور مدرب منتخب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد و السفير الإسبانى وأشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على حضور المؤتمر الصحفى لتقديم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى لكرة اليد بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني الجديد للفريق القومي ، كما شهد المؤتمر حضور مجلس اللجنة المؤقتة لاتحاد اليد برئاسة محمد الأمين

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المصرى كلا من : خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى المدرب العام ومانويل سييرا مدرب حراس المرمى ونور ابو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير ادارى الفريق ودكتور محمد شوقى طبيب الفريق ومحمد امام محلل اداء ومانويل اورتيجا مدرب الأحمال و ادواردو سكياردو محلل اداء.

ووصل الإسبانى خوان كارلوس باستور، المدير الفني الجديد لمنتخب اليد الأول، إلى القاهرة مساء الأحد الماضى ، لتولي مسئولية قيادة الفراعنة، بعدما وضع اتحاد اللعبة أهداف عالمية لتحقيقها مع هذا المدرب في المستقبل القريب.

وحرص خوان كارلوس باستور، المدير الفني الجديد للفريق القومي، على عقد جلسة مع لاعبى منتخبنا الوطنى المحترفين والمحليين بقاعة الاجتماعات بالمركز الأوليمبي بالمعادى.