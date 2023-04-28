شكرا لقرائتكم خبر عن باستور : التتويج ببطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد أول أهدافى مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأسباني باستور المدير الفنى لمنتخب اليد أن خطته خلال المرحلة المقبلة بدأت بإختيار 40 لاعب تم تقسيمهم إلى فريقين لتجهيز جميع العناصر ، مشيرا إلى انه لديه أحلام على صعيد بطولة العالم و الأولمبياد.

وقال باستور خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه لوسائل الإعلام ،انه على تواصل مع مدربى الأهلى والزمالك نظرا لان كلا الثنائى من إسبانيا ، مؤكدا على أن عناصر الشباب و الناشئين يسيران على خطة لدعم منتخب الكبار ، مشيرا إلى أن المنتخب الأول يمتلك مجموعة مهمة من اللاعبين المحترفين يصلوا إلى 10 ومن المحتمل زيادة العدد المرحلة المقبلة .

وأشار باستور إلى أن حصد بطولة أفريقيا المقبلة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، مؤكدا على وضع برنامج قوى للأحتكاك بالكبار و أولها مع منتخب ألمانيا فى وديتين .

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المصرى كلا من : خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى المدرب العام ومانويل سييرا مدرب حراس المرمى ونور ابو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير ادارى الفريق ودكتور محمد شوقى طبيب الفريق ومحمد امام محلل اداء ومانويل اورتيجا مدرب الأحمال و ادواردو سكياردو محلل اداء.

ووصل الإسبانى خوان كارلوس باستور، المدير الفني الجديد لمنتخب اليد الأول، إلى القاهرة مساء الأحد الماضى ، لتولي مسئولية قيادة الفراعنة، بعدما وضع اتحاد اللعبة أهداف عالمية لتحقيقها مع هذا المدرب في المستقبل القريب.

وحرص خوان كارلوس باستور، المدير الفني الجديد للفريق القومي، على عقد جلسة مع لاعبى منتخبنا الوطنى المحترفين والمحليين بقاعة الاجتماعات بالمركز الأوليمبي بالمعادى.