باستور : "لاعبو اليد لديهم إمكانيات هائلة لحصد بطولة إفريقيا"

ياسر رشاد - القاهرة - يضع باستور مدرب منتخب مصر الأول لكرة اليد، الخطه الزمنية فى المرحلة المقبلة، مع الفراعنة لتحقيق أحلامه على صعيد بطولة العالم والأولمبياد.

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تحدَّث مدرب منتخب مصر فى المؤتمر الصحفى قائلًا: "إن الفراعنة تمتلك لاعبين من عناصر الشباب والناشئين، مشيرًا إلى أنه يجب أن يمتلك منتخب الكبار لخطة

دعم منتخب الكبار".

أكد: "أن هدف الأساسي هو التتويج ببطولة إفريقيا المقبلة ومن ثم التأهل الى أوليمبياد باريس 2024، مؤكدًا أن الاستعداد للحلم سيبدأ بمباراة منتخب ألمانيا فى وديتين.

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