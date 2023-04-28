اتحاد اليد: التعاقد مع باستور جاء بعد دراسة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد المصري، أن الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى الجديد للمنتخب، يمتلك قدرات خاصة فى اللعبة.

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وقدم رئيس اتحاد اليد مدرب الفراعنه الجديد، مشيرا إلى أن التعاقد معه جاء بناء على الدراسة والتخطيط ليكمل سلسلة إنجازات اليد بعد الوصول للمربع الذهبى فى الأولمبياد.

وأكمل: "لدينا لاعبون على يمتلكون قدارت رائعة على أعلى مستوى، سيساهمون فى التأقلم مع تطبيق فكر المدير الفنى الجديد، لاستكمال أحلام الفراعنة في كرة

اليد".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطنى المصرى كل من: خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى المدرب العام ومانويل سييرا مدرب حراس المرمى ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إدارى الفريق ودكتور محمد شوقى طبيب الفريق ومحمد إمام محلل أداء ومانويل اورتيجا مدرب الأحمال وادواردو سكياردو محلل أداء.

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