شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندرى وإنبى قبل مواجهتهما فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربى زوران مانولوفيتش وتامر مصطفى المديران الفنيان للاتحاد السكندرى وإنبى تشكيل الفريق استعداداً للمباراة التي ستجمعهما بعد قليل على استاد الإسكندرية،ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود علاء،عبدالله نصيب،هشام صلاح وصبري رحيل.

خط الوسط: ساليفو مورو،محمد محمود،ناصر ناصر،عمار حمدي و أحد عادل "ميسي".

خط الهجوم: مابولولو.

وتواجد على مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وإسلام عبدالنعيم وخالد صبحي وإبراهيم حسن ومصطفى إبراهيم وأحمد عيد وأوستين أموتو.

بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة ومحمد حامد وأحمد كالوشا.

خط الوسط : مودي ناصر وأحمد يوسف ومروان داوود ومصطفى شكشك ومحمد حمدي وصلاح زايد.

خط الهجوم: كريم الطيب.

وتواجد على مقاعد البدلاء: رضا السيد وعلي فوزي ورفيق كبو وعبدالرحمن عماد وأحمد اوفا وأحمد العجوز وسيف الخشاب ومحمد عبدالعاطي أحمد نادر.

وتأهل الاتحاد السكندري لربع النهائي على حساب فاركو بركلات الترجيح، وأحرز فاركو الهدف الأول عن طريق 43، فيما أحرز أحمد عادل ميسي هدف التعادل في الدقيقة 48، ومن ثم ضاعف محمد محمود النتيجة في الدقيقة 72، وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة أحرز سوكاري التعادل في الدقيقة 96، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح التي ابتسمت لزعيم الثغر.

بينما نجح إنبي في التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما ليلجأ حكم المباراة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الرابطة المحترفة، وشهدت المباراة في الوقت الأصلي تسجيل محمد ناصر مودي هدف إنبي في الدقيقة 85 وبعد مرور 3 دقائق تعادل كريم حافظ في الدقيقة 88.