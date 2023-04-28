شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 لاعبين مصريين لنهائى كأس العالم للجمباز الفنى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 4 لاعبين مصريين لنهائي كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

حيث تأهل اليوم الجمعة كلا من أحمد المراغي لنهائي لجهاز العقلة بعد تحقيقه المركز الثاني لمجموع نقاط 14.066 نقطة، كما تأهل عمر العربي لنهائي جهاز حصان القفز في المركز الرابع بمجموع نقاط 14.333 نقطة، بينما تأهل محمد عفيفي لنهائي جهاز المتوازي في المركز الثالث بمجموع نقاد 14.033 نقطة.

وكان قد تأهل علي زهران في المركز السادس لنهائي جهاز الحلق بمجموع نقاط 14.433نقطة.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.

وأشادت السفارة الأميركية بمستوىاو التنظيم الرائع لحفل افتتاح البطولة الذي نظمه الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين عدد من المفاجآت كان أبرزها مشاركة المؤلف والموزع الموسيقي هشام خرما، بموسيقى من تأليفه حازت على الحضور في عرض حي لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى والجمباز.

وكتبت السفارة الأميركية بمصر علي صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي:" مبروك لمصر على استضافتها لبطولة كأس العالم للجمباز الفني 2023 FIG! هذه البطولة هي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وستقام في استاد القاهرة الدولي من 27 أبريل حتى 30 أبريل 40 دولة ستشارك في هذه البطولة و من ضمنهم اربع لاعبين جمباز من فريق الولايات المتحدة الأمريكية".