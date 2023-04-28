موعد مباراة ليفربول وتوتنهام.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه ليفربول، نظيره توتنهام، في السادسة والنصف، مساء الأحد، في الجولة ٣4 من الدوري الإنجليزي 2022-23.

ويعاني ليفربول بشكل كبير هذا الموسم، ويريد مصالحة جماهيره عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا، ويخرج بنقاط المباراة كاملة، ليقترب من المربع الذهبي.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 53 نقطة، فيما يأتي توتنهام في الترتيب الخامس ب 54 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - هارفي إليوت - جوردان هندرسون

جاكبو - محمد صلاح - جوتا

التشكيل المتوقع لتوتنهام

حراسة المرمى: فوستر.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، كليمو لونجليه.

خط الوسط: إيفان بريزيتش، بيدرو بورو، سكيب، ايميل هويبيرج.

خط الهجوم: ريتشالسون، هاري كين، هيونج سون.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.