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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه ، نظيره توتنهام، في السادسة والنصف، مساء الأحد، في الجولة ٣4 من 2022-23.

ويعاني ليفربول بشكل كبير هذا الموسم، ويريد مصالحة جماهيره عقب الخروج من ، ويخرج بنقاط المباراة كاملة، ليقترب من المربع الذهبي.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 53 نقطة، فيما يأتي توتنهام في الترتيب الخامس ب 54 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - هارفي إليوت - جوردان هندرسون

جاكبو - محمد صلاح - جوتا

التشكيل المتوقع لتوتنهام

حراسة المرمى: فوستر.
خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، كليمو لونجليه.
خط الوسط: إيفان بريزيتش، بيدرو بورو، سكيب، ايميل هويبيرج.
خط الهجوم: ريتشالسون، هاري كين، هيونج سون.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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