الاتحاد السكندري يقلب الطاولة على إنبي ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق الاتحاد السكندرى الى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة المصرية، بعد تخطى إنبى بنتيجة 3 ـ 2 ،في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس رابطة الأندية المصرية.

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تقدم انبي عن طريق كالوشا بالهدف الاول فى الدقيقة 53، وتعادل الاتحاد السكندرى عن طريق صبرى رحيل في الدقيقة 63، وأضاف ومابولولو لزعيم الثغر الهدف الثاني في الدقيقة 68، وعزز أحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 71 بالهدف الثالث، وأحرز أحمد قفا للفريق البترولى الهدف الثانى في الدقيقة 80 لتنتهى المباراة بنتيجة 3 ـ 2 لصالح الاتحاد السكندري.

ولعب الاتحاد بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – محمود علاء – عبد الله نصيب – صبري رحيل

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو

أمامهما: عمار حمدي - محمد محمود – أحمد عادل

الهجوم: كريستوفاو مابولولو

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: مروان داوود - محمد حامد – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة - مصطفى شكشك

الوسط: صلاح زايد – محمد حمدي – محمد ناصر – أحمد يوسف

الهجوم:– كريم الطيب

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