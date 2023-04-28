اللجنة العليا لمنتدي الحوار الوطني الثاني للشباب بسوهاج تناقش اخر تطورات تنفيذ المُنتدي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عقد اللجنة العليا لمنتدي الحوار الوطني الثاني للشباب بسوهاج ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة اخر تطورات تنفيذ منتدي الحوار الوطني في مرحلته الاولي بجميع مراكز شباب المحافظة بإجمالي عدد ١٨ ورشة، والذي يُقام تحت شعار "فيما يُفكر الشباب .. الحوار من الشباب للشباب".

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تخلل اللقاء، مناقشة البدء في تنفيذ سلسة من تدريبات تطوير المهارات الشخصية والوظيفية للشباب، وذلك كأحد النتائج السريعة من تنفيذ منتدي الحوار الوطني.

وتطرق الاجتماع إلي التسلسل الزمني للمنتدي والذي ستنتهي المرحلة الاولي منه في الثامن من شهر مايو ثم ستقوم لجنة الصياغة، بصياغة التوصيات وعرضها علي اللجنة العليا ومن ثم تنفيذ لقاء العاصمة، بحضور االدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الدكتور محمد فريد شوقى وكيل الوزارة، ومدربين وميسرين المشروع، في اجتماع عُقد بديوان عام محافظة سوهاج.





ومن جانبه قام نائب محافظ سوهاج رئيس اللجنة العليا لمنندي الحوار الوطني بسوهاج، بتوضيح الإهتمام البالغ الذي يوليه السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ووزير الشباب والرياضة؛ بتنفيذ فعاليات المنتدي بالشكل اللازم وذلك في سياق

توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

يستهدف المُنتدي في مرحلته الأولي مشاركة نحو ٣٠ الف شابًا وشابة من أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، ممثلي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من «نموذج محاكاة مجلس النواب؛ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الكيانات الشبابية؛ لجان الشباب بالأندية؛ ذوى الهمم والقدرات الخاصة؛ أبناء القبائل المصرية والحدودية؛ اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة؛ الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

ويأتي المنتدي في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ الحوار الوطني لتعزيز بناء جسور من التواصل بين الشباب وصناع ومتخذي القرار في قراءة الواقع وإعادة فهم عصري للتعامل مع المتغيرات والتحديات وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل باراء الجميع.

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